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أخبار محلية > عضو بـ”النيابة العامة” يوضح موقف المُقيم الذي يمارس عملاً إعلانياً بمواقع التواصل
20/06/2021   7:08 ص

عضو بـ”النيابة العامة” يوضح موقف المُقيم الذي يمارس عملاً إعلانياً بمواقع التواصل

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أوضح عضو دائرة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أحمد المقحم، الوضع القانوني للمُقيم الذي يُمارس عملاً إعلانياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقال المقحم خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأنظمة الموجودة بالمملكة حالياً تعمل بشكل دائم على مراجعة الممارسات التي يقوم بها الجميع من أجل محاسبة مَن يعمل بطريقة غير نظامية. 

ولفت إلى أن أي تجاوز لتلك الأنظمة يضع القائم بها تحت طائلة المحاسبة، موضحاً أن هناك حرصاً على عدم التهاون في استخدام أي وسيلة إلكترونية في مُخالفة التعليمات.  وفق “أخبار 24”.

 

عضو بـ”النيابة العامة” يوضح موقف المُقيم الذي يمارس عملاً إعلانياً بمواقع التواصل

أخبار محلية
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