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أخبار محلية > “الحج والعمرة” تُحذر الشركات: مُخالفة الاشتراطات التنظيمية هذا الموسم تعرضكم للمساءلة
20/06/2021   7:08 ص

“الحج والعمرة” تُحذر الشركات: مُخالفة الاشتراطات التنظيمية هذا الموسم تعرضكم للمساءلة

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حذّر نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، الشركات ومؤسسات حملات الحجاج من مُخالفة الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة. 

وقال مشاط خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن هناك فريقاً متخصصاً لقياس جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحجاج، مشيراً إلى أن مَن يخالف الأنظمة سيكون عُرضة للمساءلة. 

وأشار إلى أن الشركات اطّلعت على الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة، موضحاً بأن هناك متابعة دقيقة لكل مراحل الحج ابتداءً من استقبال الحجاج وحتى الانتهاء من المناسك. وفق “أخبار 24”.

 

“الحج والعمرة” تُحذر الشركات: مُخالفة الاشتراطات التنظيمية هذا الموسم تعرضكم للمساءلة

أخبار محلية
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