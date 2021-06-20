“الحج والعمرة” تُحذر الشركات: مُخالفة الاشتراطات التنظيمية هذا الموسم تعرضكم للمساءلة

حذّر نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، الشركات ومؤسسات حملات الحجاج من مُخالفة الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة.
وقال مشاط خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن هناك فريقاً متخصصاً لقياس جودة الخدمات المقدمة من الشركات للحجاج، مشيراً إلى أن مَن يخالف الأنظمة سيكون عُرضة للمساءلة.
وأشار إلى أن الشركات اطّلعت على الاشتراطات التنظيمية التي وضعتها الوزارة، موضحاً بأن هناك متابعة دقيقة لكل مراحل الحج ابتداءً من استقبال الحجاج وحتى الانتهاء من المناسك. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الحج والعمرة لـ #الإخبارية: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن.. ومن يخالف الأنظمة سيكون عرضة للمساءلة #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/QdfByOIEQz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2021