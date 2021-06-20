“الصرامي” يطالب بتدخل اللجنة الأولمبية لحسم بطولات الهلال

طالب المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر سعود الصرامي تدخل اللجنة الأولمبية السعودية من أجل تأكيد أو نفي بطولات الهلال التي ذكرها عبر حسابه وأكد أن النادي تحصل على 99 بطولة في عامين فقط.
وقال الصرامي لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن الحساب الرسمي للهلال أعلن عن وجود 99 بطولة في كافة الألعاب أنا أعتقد أن المسؤول عن الخطأ أو تأكيده أو نفيه اللجنة الأولمبية.
وأضاف:” من المؤكد أن الجميع لا يتابع الألعاب المختلفة، وحساب النادي ذكر هذا الشيء ولكن حينما يقول أحد هل هذا صحيح أو خطأ اللجنة الأولمبية هي من تقرر لأنها مسؤولة عن هذه الألعاب”.
ونشر نادي الهلال بيانًا صحفيًّا، أمس، احتفى فيه بالإنجازات التي حققتها فرق النادي في مختلف الألعاب تحت رئاسة فهد بن نافل. وفق “أخبار 24”.
وبثَّ النادي العاصمي بيانه عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، وتضمَّن تفاصيل99 لقبًا كسبها أزرق العاصمة خلال تولي بن نافل دفة رئاسته.