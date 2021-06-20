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اخبار رياضية > سلة النصر تهزم الشمالي القطري في البطولة الخليجية
20/06/2021   7:14 ص

سلة النصر تهزم الشمالي القطري في البطولة الخليجية

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حقق فريق النصر الفوز على الشمالي القطري 107-86 بفارق 21 نقطة في اللقاء الذي أقيم اليوم على صالة نادي شباب الأهلي بدبي بعد خسارته المباراة الأولى من مستضيف البطولة شباب أهلي دبي.

وقدم النصر أداءً قوياً يؤكد رغبته القوية في المنافسة على البطولة، بعد أن سيطر على معظم فترات المباراة، وكان باستطاعته توسيع الفارق إلا أن مدربه منح الفرصة للاعبين البدلاء في المشاركة.

وينتظر أن يلعب النصر ثالث مبارياته بالبطولة مع الأهلي البحريني الثلاثاء القادم، في لقاء مهم لتعزيز حظوظه بالتأهل لدور نصف النهائي ومن ثم التأهل إلى نهائيات بطولة الأندية الآسيوية. وفق “أخبار 24”.

سلة النصر تهزم الشمالي القطري في البطولة الخليجية

اخبار رياضية
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