حقق المنتخب الألماني فوزًا مثيرًا أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب بنتيجة (4-2) على ملعب “أليانز آرينا” مساء السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.
وجاء فوز منتخب ألمانيا، بعد هزيمته في المباراة الأولى ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، متساويا في ذلك مع المنتخب البرتغالي.
وفاز المنتخب البرتغالي في المباراة السابقة على نظيره المجري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب الألماني بنتيجة 1-0 على يد نظيره الفرنسي الذي تعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية أمام المجر.
ومن المقرر أن تشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، لقاء المنتخب الألماني مع نظيره المجري، بينما يواجه المنتخب البرتغالي مهمة تبدو أكثر صعوبة أمام المنتخب الفرنسي متصدر المجموعة برصيد أربع نقاط.
وفق “أخبار 24”.