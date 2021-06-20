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اخبار رياضية > تطور جديد بشأن رحيل “كيم سو” عن صفوف النصر
20/06/2021   7:14 ص

تطور جديد بشأن رحيل “كيم سو” عن صفوف النصر

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كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في ملف رحيل المحترف كيم جون سو عن ناديه النصر، في الوقت الذي تسعى إدارة النادي لخروج اللاعب على سبيل الإعارة لإفساح المجال للصفقات الجديدة.

ورفض جون سو وفقًا لـ” الميدان” تخفيض راتبه الشهري مقابل العودة لفريقه السابق تشونبوك هيواندي الذي يسعى مسيروه لاستعادة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويملك كين سو العديد من العروض أبرزها نادي تشونبوك الكوري، الذي طلب التعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشارك الكوري الجنوبي في 8 مباريات فقط مع النصر خلال الموسم الماضي، وذلك بعد تعرضه لقطع في وتر أكيليس.

تطور جديد بشأن رحيل “كيم سو” عن صفوف النصر

اخبار رياضية
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