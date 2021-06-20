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اخبار رياضية > الهلال يُكرم لاعب الكاراتيه “حامدي” بعد تأهله لأولمبياد طوكيو
20/06/2021   7:14 ص

الهلال يُكرم لاعب الكاراتيه “حامدي” بعد تأهله لأولمبياد طوكيو

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كرّم سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل لاعب كاراتيه المنتخب السعودي “طارق حامدي”؛ بعد تحقيقه ذهبية بطولة فرنسا المؤهلة لأولمبياد طوكيو .

وانتزع حامدي، قبل أيام، بطاقة التأهل الأولمبية في منافسات القتال فوق وزن 75 كجم في بطولة التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ودخل حامدي التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن سجل اسمه ضمن 80 لاعباً ولاعبة على الصعيد العالمي والذين سيشاركون للمرة الأولى كأول رياضيين أولمبيين في لعبة الكاراتيه التي تظهر لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2020 والذي سيقام شهر يوليو المقبل. وفق “أخبار 24”.

وسجل طارق حامدي اسمه كأول لاعب كاراتيه سعودي يتأهل للأولمبياد.

الهلال يُكرم لاعب الكاراتيه “حامدي” بعد تأهله لأولمبياد طوكيو

اخبار رياضية
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