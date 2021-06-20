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اخبار رياضية > الكشف عن موعد وصول “جارديم” لقيادة الهلال
20/06/2021   7:14 ص

الكشف عن موعد وصول “جارديم” لقيادة الهلال

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كشفت تقارير صحفية عن موعد حضور المدير الفني لفريق الهلال جارديم، لتولي مهمة قيادة الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ويصل جارديم وفقًا لـ” الرياضية” بعد (10) أيام للرياض، ويؤجل ملف التعاقدات حتى ينتهي من دراسة وضع الفريق.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ابتداء من الموسم المقبل.

وبدأ جارديم مسيرته التدريبية في 1998، حتى وصوله إلى دكة سبورتنغ براغا في 2011 قبل أن يبدأ أول مغامرة خارجية مع أولمبياكوس اليوناني ويعود بعدها إلى سبورتنغ لشبونة ومنه إلى موناكو الفرنسي.

الكشف عن موعد وصول “جارديم” لقيادة الهلال

اخبار رياضية
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