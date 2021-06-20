بعد تعاقده مع الرائد.. ماذا حقق “ماشين” في دوري المحترفين؟

أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع الإسباني بابلو ماشين، السبت، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للألباني بيسنيك هاسي الذي وقع مع النادي الأهلي.
وكان الإسباني ماشين تولى قيادة فريق العين خلال منافسات الموسم الماضي بعد إقالة الألماني مايكل سكيبه، إلا أنه لم ينجح في إنقاذه من الهبوط.
وقاد ماشين فريق العين في 14 مباراة بدوري المحترفين خسر 8 منها، وتعادل في 4 وانتصر في مباراتين فقط أمام الوحدة والاتفاق. وفق “أخبار 24”.
وسبق لماشين تولي مهمة تدريب كل من نومانسيا، وجيرونا، وإشبيلية في أفضل تجاربه، ثم إسبانيول، وبعد ذلك ألافيس، بالإضافة إلى تجربة قصيرة في الدوري الصيني مع تشينجداو هوانجاي، والعين السعودي.