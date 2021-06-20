“الحج”: أداء مناسك العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة

كشفت وزارة الحج والعمرة؛ اليوم (الأحد)، عن أخر موعد لأداء مناسك العمرة لغير الحجاج عن طريق تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا”، وذلك تزامناً مع بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ.
وقالت الوزارة في ردها على استفسار أحد الأشخاص حول الموعد المتاح لأداء مناسك العمرة قبل موسم الحج هذا العام، بإنه يمكن التسجيل والحجز لأداء مناسك العمرة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.
يشار إلى أن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، قد أوضح أن استقبال طلبات الحج سوف يستمر حتى 13 ذي القعدة، ثم يتم الفرز في اليوم التالي، وتُعلن النتائج في يوم 15 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.