نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحج”: أداء مناسك العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة
20/06/2021   4:09 م

“الحج”: أداء مناسك العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة

+ = -
547

كشفت وزارة الحج والعمرة؛ اليوم (الأحد)، عن أخر موعد لأداء مناسك العمرة لغير الحجاج عن طريق تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا”، وذلك تزامناً مع بدء موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وقالت الوزارة في ردها على استفسار أحد الأشخاص حول الموعد المتاح لأداء مناسك العمرة قبل موسم الحج هذا العام، بإنه يمكن التسجيل والحجز لأداء مناسك العمرة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

يشار إلى أن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، قد أوضح أن استقبال طلبات الحج سوف يستمر حتى 13 ذي القعدة، ثم يتم الفرز في اليوم التالي، وتُعلن النتائج في يوم 15 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.

“الحج”: أداء مناسك العمرة متاح حتى نهاية شهر ذي القعدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159777.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.