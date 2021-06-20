بالتنسيق مع “السياحة”.. أمانة الباحة تطرح 6 فرص استثمارية سياحية

أعلنت أمانة منطقة الباحة، طرح 6 فرص استثمارية سياحية في مواقع متعددة، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وأوضح مدير إدارة الاستثمار في أمانة الباحة، المهندس صالح شيبان، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار المميزة سياحياً، حيث تضمنت مواقع هذه الفرص منتزه الأمير حسام، وساحة بلجرشي، وسد الجنابين ببلجرشي، إضافة إلى حديقة ذي عين بالمخواة، وممشى المنطقة الأولى ببني حسن، وممشى المنطقة الثانية ببني حسن. وفق “أخبار 24”.
وأكد تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة وأهمية الاستثمار في الإنسان والمكان بما يعزز الاقتصاد المحلي، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.