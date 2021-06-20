“الشؤون الإسلامية”: تحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع

أصدر وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الأحد)، تعميماً يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ماورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا .
ونص التعميم على، العمل بجميع “بروتوكولات” الوقاية من “كورونا” بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة ومتابعة تحديثاتها على الرابط، إضافة إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.
وأكد على، إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (25) دقيقة في صلاة الفجر، و (10) دقائق في صلاة المغرب، و (20) دقيقة في بقية الفروض.
وتضمن التعميم، الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة، إضافة إلى إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم. وفق “أخبار 24”.
كما نص على السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، إضافة إلى إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.