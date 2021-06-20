بالفيديو.. تعرف على خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة “ناجز”

قدمت وزارة العدل شرحا مبسطا لخطوات عملية تقديم طلب نقض على حكم عبر بوابتها الإلكترونية “ناجز”.
وأوضحت الوزارة، أن التقديم يكون بفتح البوابة الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار تبويب القضاء.
وبينت أن الخطوة التالية تكون اختيار قائمة الاستئناف، وتحديد القضية المطلوب إنشاء الطلب عليها، ثم اختيار طلب القضية، يليه طلب نقض، وفي النهاية إكمال البيانات المطلوبة والضغط على حفظ وإرسال. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مدة الاعتراض بطلب النقض تبلغ 30 يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون 15 يومًا.
#شرح_خدمة_عدلية | خطوات تقديم طلب نقض حكم عبر بوابة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR #ناجز_يغنيك pic.twitter.com/36jg4qSjYs
— وزارة العدل (@MojKsa) June 20, 2021