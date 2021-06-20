منها حرمان سنتين واسترداد الدعم.. “ريف” يوضح الإجراءات المتخذة في حال عدم تطابق البيانات

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، عن الإجراءات المتخذة في حال عدم تطابق بيانات المستفيدين والمتقدمين المؤهلين للدعم، محذراً من عدم الالتزام ببعض المعايير، التي قد تعرضهم للمساءلة واسترجاع مبالغ الدعم التي صرفت لهم.
وأوضح البرنامج عبر مقطع فيديو، أنه بمجرد تقديم الطلب عبر موقع البوابة الإلكترونية، فإن ذلك يعد إقرارا قانونيا بصحة المعلومات المقدمة، مشيراً إلى أن البرنامج لديه العديد من الوسائل للتحقق وإعادة التحقق من صحة البيانات حتى بعد حصول المستفيد على الدعم.
وأبان أن من بين هذه الوسائل مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، أو الزيارات المفاجئة لمقر العمل أو المزرعة المسجلة في بوابة “ريف”، أو حتى الاتصال وإعادة السؤال عن تفاصيل بيانات التقديم، لافتاً إلى إلغاء الطلبات التي تتعارض مع الميز النسبية للمناطق دون إشعار المتقدم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه من الإجراءات التي يتخذها البرنامج في حال عدم تطابق البيانات، إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق، إلى جانب إجراءات قانونية متعددة تتخذ في كثير من الحالات بحسب كل طلب على حدة.