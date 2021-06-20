اعتماد المهندس الحقيل رئيساً للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة

أعلن الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، اعتماد تعيين المهندس خالد بن عبد الله الحقيل لرئاسة الاتحاد، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت أخيراً؛ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المنعقد في بروكسل.
ويعكس تعيين “الحقيل” رئيساً للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، مكانة المملكة الريادية في مجال النقل عبر المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها وما توليه من اهتمام بالغ بتأسيس وتطوير منظومة النقل لتعزيز جودة الحياة، وأن تكون 3 مدن في المملكة على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم، ومركزاً ومحوراً لوجستياً عالمياً.
ويشغل المهندس حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، ورئيساً لكل من مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة، ومجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (سيتكو). وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “الحقيل” أسهم في نهضة منظومة النقل بالمملكة، عبر استقطاب شراكات عالمية وتشكيل تحالفات دولية لتقديم خدمات النقل المختلفة مثل النقل العام، النقل التعليمي، النقل التشاركي والحافلات ذاتية القيادة، حيث أثمرت تلك الجهود عن الفوز بعقدي تشغيل وصيانة حافلات الرياض وقطار الرياض.