تفاصيل العثور على جثـة الطفل المفقود بوادي حائر

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من العثور على جثـة الطفل المفقود في وادي “الحائر”، والذي يبلغ من العمر 7 أعوام، بعد 10 أيام من فقدانه.
وأكد مراسل قناة الإخبارية، أنه تم العثور على الجثـة عند الثالثة عصر اليوم، حيث ظهرت بعد إزالة بعض العوالق في الممرات المائية بوادي حائر بالرياض.
وبسؤال عناصر الدفاع المدني عن مدى تأكدهم من كون الجثـة التي عُثر عليها تخص الطفل المفقود، أكدوا أنها تتوافق مع المواصفات التي حصلوا عليها للطفل بنسبة 90%، موضحين أنه سوف يتم تشريح الجثـة والتأكد من هويتها عبر حمض DNA، وإعلان ذلك خلال الساعات القادمة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أهل الطفل كانوا حرصين على التواجد مع بداية الجهود اليومية لرجال الدفاع المدني في البحث عن الطفل على مدى الـ11 يومًا الماضية، والتي كانت تبدأ في السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، مشيرًا إلى أنهم كانوا متواجدين أثناء العثور على جثـته.
مراسل #الإخبارية: العثور على جثـة الطفل المفقود في وادي “الحائر” عند الـ 3 عصرا بعد 11 يوما من البحث#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/52RR2SlOBr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2021