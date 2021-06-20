الداخلية: تسجيل 18.4 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تسجيل 18.4 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19)، خلال الفترة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ.
وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 6 آلاف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 2.7 ألف، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2.3 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.5 ألف.
كما سجلت منطقة القصيم 1.2 ألف مخالفة، ومنطقة الجوف ألف مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية 850، فمنطقة تبوك 845، ومنطقة حائل 804، ومنطقة الباحة 383، ومنطقة نجران 193، ومنطقة عسير 178، ثم منطقة جازان 68.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
وفق “أخبار 24”.