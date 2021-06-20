متحدث “الصحة” ينوه لاحتمالية إعطاء جرعة ثانية من لقاح مختلف عن الجرعة الأولى

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، ملامح الفترة الحالية من مواجهة جائحة كورونا في المملكة، ورد على عدد من الأسئلة الشائعة مؤخرًا المتعلقة باللقاحات.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا في المملكة، أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت مأمونية وفعالية أخذ جرعات مختلفة من لقاحات كورونا، مشيرًا إلى هناك بعض الدول طبقت بالفعل الأمر وأثبت فعالية في تنشيط المناعة ضد الفيروس، لافتاً إلى أن اللجان الوطنية في المملكة تتابع هذه الأبحاث، وأي مستجدات في هذا الصدد سيتم الإعلان عنها.
وردًا على بعض الأسئلة المتعلقة بعدم وجود لقاح أسترازينيكا في المملكة، قال إن اللقاح موجود في المملكة ولا يزال يتم استخدام في التطعيم ضد فيروس كورونا.
وشدد على ضرورة ملاحظة أعراض الإصابة عند الأطفال، والتي تتمثل في صورة أعراض تتعلق بالجهاز التنفسي؛ مثل السعال وصعوبة التنفس والتهاب الحلق، أو تلك التي تتعلق بالجهاز الهضمي؛ مثل الإسهال والإسهال المصحوب بالدم وآلام المعدة.
وأشار إلى أنه عند ملاحظة هذه الأعراض ضرورة نقله إلى مراكز “تطمن” للتأكد من الإصابة بكورونا، مؤكدًا أن هم من سيحددون مدى الحاجة لاتباع بروتوكول علاجي معين أو التنويم في أحد المستشفيات.
وفيما يتعلق بمتحورات الفيروس، قال إن الطفرات الجينية التي تؤدي إلى التحور تعد من الأمور الطبيعية والمتوقعة في كل الفيروسات، ومعظمها غير مؤثر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أوجه القلق في التحورات الجينية تكمن في عدة عوامل، مثل مدى قدرتها على الانتشار، ومدى تأثيرها على المصابين واحتمالات الحالات الحرجة، بالإضافة إلى مدى مقاومتها للقاحات.
وأشار إلى أن استكمال جرعات اللقاحات المعتمدة يحمي من جميع المتحورات الحالية لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.