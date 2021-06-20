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اخبار رياضية > بطلب من كاريلي.. الاتحاد يقترب من حسم صفقة محلية
20/06/2021   6:44 م

بطلب من كاريلي.. الاتحاد يقترب من حسم صفقة محلية

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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب إدارة نادي الاتحاد من حسم صفقة التعاقد مع مدافع الشباب عبدالله الشامخ بطلب من مدرب الفريق فابيو كاريلي.

وطلب كاريلي وفقًا لـ” الاقتصادية” تعزيز مركز الظهير الأيسر، ولا سيما أنه يتبقى من عقد الشامخ مع ناديه موسم واحد بعد أن قدم إليه من الرائد.

من جهة ثانية، أكد الحارس فواز القرني، أنه لن يغادر فريقه في الموسم الجديد، وأنه لم يتلق أي عرض للانتقال سواء كان شفهيا أو رسميا أو عن طريق وكيل أعماله.

ولم يشارك القرني إلا في مباراة واحدة أمام الباطن ، وانتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إثر اعتماد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على ابن جلدته مارسيلو جروهي.

بطلب من كاريلي.. الاتحاد يقترب من حسم صفقة محلية

اخبار رياضية
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