الاتحاد يزاحم الشباب لحسم صفقة هلالية منتظرة

دخل نادي الاتحاد في منافسة مع نظيره الشباب لحسم التعاقد مع أحد اللاعبين بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واقترب لاعب الهلال هتان باهبري وفقًا لـ” سبورت 360″ من الانضمام إلى الشباب، قبل أن يقطع الاتحاد الطريق عليه خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح مصدر، أن أسهم نادي الاتحاد ارتفعت بشدة في حسم الصفقة خلال الصيف الجاري، خاصة وأن الموسم المنصرم هو الأخير له مع الهلال.
ولم يتكمن اللاعب من حجز مكان أساسي في تشكيل الهلال، بسبب وجود أكثر من لاعب مميز داخل الفريق، مثل سالم الدوسري وسباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو.