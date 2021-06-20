مصير 9 لاعبين هلاليين في يد المدرب “جارديم”

ينتظر 9 لاعبين هلاليين معرفة مصيرهم الذي سيحدده المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم للصعود للتواجد مع الفريق الأول بالنادي.
ويحدد جارديم وفقًا لـ”الرياضية” مصير اللاعبين المصعّدين للفريق الأول، من خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي ستنطلق يوم الخامس من يوليو المقبل قبيل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي الذي سيجرى في النمسا منتصف يوليو المقبل.
وأوضحت أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل منحت كامل الصلاحية للمدرب الجديد، من أجل تحديد اللاعبين الذين سيبقون مع الفريق الموسم المقبل، ومنهم اللاعبون المصعّدون، والذين بلغ عددهم نحو 9 لاعبين.
ويتواجد عدد كبير من اللاعبين المرشحين للتواجد في الفريق الأول للهلال وعلى رأسهم هؤلاء اللاعبين عبد الله البيشي، وأحمد الجبيع حارسا مرمى، وعبد الرحمن الدخيل وعبد الله القباني اللذان يجيدان اللعب في منطقة المحور، وناصر السبيعي الظهير الأيمن، ونواف المفرج ونواف العريفي الظهيران الأيسران، وسعد الناصر لاعب الجناح الأيمن، وأخيرًا تركي المطيري المهاجم.