“البيئة” تطلق خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة.. تعرف على شروطها

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، وذلك بغرض استمرار تدفقها لتعزيز الأمن الغذائي وضبط جودة استيرادها.
وأكدت أن إجراءات إصدار الترخيص تبدأ بتقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة زراعي، وتتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ثم يتم إشعار صاحب الطلب بالنتيجة، على أن يكون الرفض مُسببًا.
وأضافت أنه فور صدور الموافقة، يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة، ويكون صالحًا لمدة من 3 إلى 10 أعوام حسب الترخيص، مشيرة إلى أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكنه من الحصول على أذونات الاستيراد، والتي تبدأ في الأول من محرم القادم.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق، كما أكدت أن من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصًا معنويًا مرخصًا بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له بمزاولة النشاط وفقًا لنظام الاستثمار الاجنبي، وأن يكون ذا ملاءة مالية.
وفيما يتعلق بالشروط الصحية، قالت إن فسح شحنات الفواكه والخضروات يتوقف على مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، بالإضافة إلى صلاحية ترخيص استيراد سارية. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.