“الداخلية” تدعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أهابت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، بجميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين “لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”.
وأوضحت أنها تتلقى البلاغات عبر الاتصال بالرقم “911” لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم “999” لجميع مناطق المملكة.
وأكدت أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، لكلّ من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى، أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال. وفق “أخبار 24”.
كذلك تُصَادَرُ وسيلة النقل والسكن المستخدمان للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك، لافتة إلى أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.