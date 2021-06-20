وكيل الصحة: أولوية الجرعة الثانية للفئات الأقل استجابة للجرعة الواحدة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم (الأحد)، أن التعامل مع ما تبقى من الجائحة وخاصة المتحورات الهامة من خلال تسريع التغطية باللقاحات، منوهاً إلى إعطاء الأولوية في الجرعة الثانية للفئات الأقل استجابة للجرعة الواحدة.
وأوضح أن الاعتماد الطارئ ليس بدعة جديدة، حيث استخدم في مكافحة “زيكا” و”إنفلونزا h1n1″ و”إيبولا”، وشمل لقاحات وأدوات تشخيص وأدوية.
وأشار إلى أن الاعتماد الطارئ هو مرحلة من مراحل الاعتماد تفرضه الطوارئ، مبينًا أنه لم يحدث سحب لأي اعتماد طارئ للقاحات، بينما حصل لبعض الأدوية وأدوات التشخيص. وفق “أخبار 24”.