“بن نافل” يوجه رسالة لـ” المسحل” بشأن ملف توثيق البطولات

علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل على تلقي اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل توجيهًا من وزارة الرياضة بشأن توثيق البطولات.
وكتب بن نافل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية؛ لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه”.
وأضاف:” أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح -كما في التغريدة المرفقة، هذا النفي، وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد، أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته”.
وتابع:” رابطة دوري المحترفين السعودي تعلن تاريخها منذ أن تأسست، فلماذا الاتحاد السعودي لا يعلن تاريخه والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه؟!، أو يفعّل دوره بالتوثيق وفقًا للضوابط التي أعلنها بما يفضي إلى سجل شرفي لأبطال نالوا الكؤوس من المنصات وليس خطابات وقصاصات”.
واكمل: “مبرر تأخير توثيق البطولات بسبب جائحة “كورونا” لم يكن عائقًا للاتحاد السعودي نحو توثيق تاريخ بطولات كأس الملك؛ ولذا نرجو أن لا يكون عائقًا لتوثيق بطولات الدوري وغيرها”.
واستطرد: ” ملف توثيق البطولات لا يقتصر على كونه توثيق لتاريخ فحسب؛ وإنما له اعتبارات جماهيرية وتسويقية وتجارية من شأنها أن تعزز مداخيل الأندية وتسهم في تعزيز علاقاتها مع الجهات الأخرى التي ترتبط بها ويجب إعلانه من المرجعية الرسمية للعبة؛ دون ترك الأمر مفتوحًا للاجتهادات”.
وأتم:” المعوّل من اتحاد الكرة مواكبة التطورات التي تمر بها المملكة على الأصعدة كافة بعمل مؤسساتي لا يرتكن إلى أفراد، وشفافية تمكّن من الارتقاء إلى مستويات أعلى في مختلف الجوانب، اسأل الله أن يزيل عنا وباء كورونا ويمكّن الاتحاد السعودي من توثيق البطولات المحققة من المنصات”.
ومن جانبه، أوضح المسحل وفي وقت سابق أن الاتحاد قد بدأ فعليًا في توثيق البطولات، إلا أنهم توقفوا بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى استكمالهم أعمال توثيق والإعلان عن الآلية التي ستتخذ بهذا الأمر. وفق “أخبار 24”.
وأشار المسحل إلى أن كرة القدم بدأت قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأضاف: “منذ التأسيس عام 1956م حتى الآن هناك تاريخ ثري يستحق التوثيق، وخلال مرحلة التوثيق سنرصد جميع البطولات التي جرت في تاريخ الاتحاد، وسنطلع الجماهير على النتائج، وسنستعين بكل الأشخاص الذين يساعدوننا في هذا المجال من مؤرخين وأشخاص لديهم وثائق”.
استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية؛ لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه.
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— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 20, 2021