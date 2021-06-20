بعد تقديم أكثر من نصف مليون شخص للحج.. ماذا لو طابق 200 ألف شخص للاشتراطات؟ “الحج والعمرة” توضح

أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام السعيد، اليوم الأحد، بعض العوامل المؤثرة في آلية الاختيار من بين المتقدمين لأداء مناسك الحج هذا العام.
ورد خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، على سؤال حول آلية الفرز حال مطابقة 200 ألف أو أكثر من المتقدمين، والذين بلغ عددهم حتى الآن 520 ألف متقدم، حيث أكد أنه في هذه الحالة سيتم الاختيار من خلال النظام، والتركيز على المعايير الصحية.
وأوضح أن الاختيار سيكون آليًا من خلال النظام، وسيكون المعيار الرئيسي هو الضوابط الصحية، ومن ثم الاختيار من بين المتقدمين وإعلان أسمائهم وإبلاغهم، مؤكدًا أن الأولوية لن تُعطى لأسبقية التقديم. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت وصول عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج لهذا العام إلى أكثر من 520 ألف متقدم، يتم اختيار 60 ألفًا منهم فقط لأداء الشعائر.
#نشرة_الرابعة | أكثر من 520 ألف متقدم للحج من 150 جنسية.. كيف سيتم اختيار الحجاج من بينهم ؟@sultan_mr_ pic.twitter.com/4n6yQRdLUM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2021