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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة
20/06/2021   11:39 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح المركز أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، تنشط على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية، وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة

أخبار محلية
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