أمين الرياض يوجّه بإزالة المطبات العشوائية المخالفة للاشتراطات الفنية

وجّه أمين منطقة الرياض، فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم (الأحد)، بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة لإزالة المطبات العشوائية المخالفة للاشتراطات الفنية.
وأوضحت أمانة الرياض أن الحملة بدأت في 7 مايو الماضي وتستمر طوال العام، وشملت جميع أنحاء مدينة الرياض، مبينة أنه تم إزالة 75 مطبًا عشوائيًا حتى الآن.
وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المطبات غير النظامية من خلال مطابقة موقع المطب مع الخرطة النظامية الصادرة من إدارة هندسة المرور في أمانة المنطقة، لافتة إلى أن من سمات تلك المطبات اختلاف مستوى الارتفاع أو الانخفاض النظامي، ووضعها في مواقع لا تنطبق عليها المعايير المحددة، وتستخدم في إنشائها مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة.
وأضافت أنه يتم تحديد المطبات غير النظامية من خلال الجولات الميدانية وبلاغات السكان.
وفق “أخبار 24”.