“الزكاة والضريبة والجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك البطحاء

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأحد)، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك البطحاء، يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
وأوضحت أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع.
ومن بين الضوابط المقرة إلزام المشتري إخراج البضاعة والسيارات المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يوما للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
وكذلك سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا “تطبيق توكلنا، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات” حسب توجيهات وزارة الصحة، منوهة أنه يشرط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
وفق “أخبار 24”.