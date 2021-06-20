بالفيديو.. مدير الشؤون الإسلامية بالمدينة: تلقينا قرار فتح مسجد قباء 24 ساعة وطبقناه على الفور

أوضح مدير فرع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة، وجب العتيبي، اليوم (الأحد)، أن فرع الوزارة تلقى التوجيهات الكريمة بفتح مسجد قباء على مدار الساعة أمام المصلين والزوار، مؤكدًا أنه تم تنفيذ القرار وتطبيقه على الفور.
وقال خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، إن المصلين والزوار تلقوا خبر فتح مسجد قباء بكل فرح وسرور، مشيرا إلى تلقي فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة، مجموعة من التوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، بإعادة المصاحف إلى المساجد وإعادة الدروس والمحاضرات.
كما شملت التوجيهات العودة على ما كانت عليه الأوقات بين الأذان والإقامة، وكذلك إعادة المياه والبرادات إلى المساجد، بالإضافة إلى عودة مدة خطبة الجمعة لما كانت عليه قبل الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار مراسل “الإخبارية” إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية قامت بتوزيع سجادة بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للمصلين والزوار، لافتا إلى احتوائها على العديد من “الباركود” لأذكار الصباح والمساء وما بعد الصلاة والمصحف الإلكتروني.
فيديو | إعادة افتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار.. ومدير الشؤون الإسلامية بـ #المدينة_المنورة لـ #الإخبارية: تلقينا قرار فتح مسجد قباء 24 ساعة وطبقناه على الفور وهناك مجموعة من التوجيهات تلقيناها من قبل الوزير pic.twitter.com/M5lrNeqiFv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2021