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أخبار محلية > مصادر: صرف “بدل التميز” لمنسوبي الصحة لعام 2018 خلال الثلاثة أسابيع القادمة
20/06/2021   11:38 م

مصادر: صرف “بدل التميز” لمنسوبي الصحة لعام 2018 خلال الثلاثة أسابيع القادمة

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كشفت مصادر عن اعتماد بدء صرف بدل التميز لمنسوبي وزارة الصحة لعام 2018م.

وأفادت المصادر، لـ”أخبار 24″ أنه سيتم صرف بدل التميز لعام 2018 عن الفترة من 1/4/1439 إلى نهاية 24/4/1440 لبعض منسوبي الصحة بحسب المحاضر التي تم رفعها من مديريات الشؤون الصحية وتم اعتمادها من قبل وزير الصحة.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في صرف المبالغ المالية لمنسوبي الصحة بحسب الأسماء في المحاضر خلال الثلاثة أسابيع القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن حساب بدل التميز يكون عن طريق احتساب 10% من الراتب الأساسي من الدرجة الأولى للممارسين الصحيين.

مصادر: صرف “بدل التميز” لمنسوبي الصحة لعام 2018 خلال الثلاثة أسابيع القادمة

أخبار محلية
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