أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مايو 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌّ من (لبن زبادي/ روب “الصافي”، ولبن طازج محلي “الصافي”، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”، دقيق قمح محلي أبيض “صوامع الغلال”، وزيت ذرة للطهي عافية، وتفاح أصفر، وزيت نباتي “للقلي” العربي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وثوم صيني، وطماطم محلي، وبصل مدور محلي، وليمون وسط أفريقي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (شماغ البسام، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، ونفقات تنظيف وكوي الملابس بالمغسلة، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان، وتغيير زيت) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (نفقات الحفلات والأفراح).
وفق “أخبار 24”.