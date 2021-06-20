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أخبار محلية > الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر: نتوقع مكاسب أكثر من 30 مليار ريال في المرحلة الأولى.. وهذا موعد استقبال الزوار
20/06/2021   11:38 م

الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر: نتوقع مكاسب أكثر من 30 مليار ريال في المرحلة الأولى.. وهذا موعد استقبال الزوار

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استعرض الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باجانو، اليوم الأحد، أحدث مستجدات العمل في مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، أن المكاسب المالية للمشروع في مرحلته الأولى ستفوق 30 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الدعم الحكومي في مثل هذه المشروعات هو أمر شائع في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه تم توقيع أكثر من 500 عقد في مشروع البحر الأحمر و200 عقد بمشروع آمالا، موضحًا أنه تم منح 70% من عقود إنشاء مشروع البحر الأحمر لشركات سعودية.

وذكر أن هناك التزامًا بالجدول الزمني لمشروع البحر الأحمر، وأكد أنه يأمل في استقبال الزوار لأول مرة مع نهاية العام المقبل، وتحديدًا عند افتتاح المنتجعات الثلاث الأولى. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه –حسب الجدول الزمني- سيتم افتتاح 13 منتجعًا بنهاية 2023، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه في ذلك الوقت 16 منتجعًا، بالإضافة إلى مطار جديد وقرية تستوعب المقيمين والعاملين في هذا الموقع، بطاقة استيعابية 14 ألف نسمة.

الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر: نتوقع مكاسب أكثر من 30 مليار ريال في المرحلة الأولى.. وهذا موعد استقبال الزوار

أخبار محلية
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