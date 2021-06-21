تصل إلى السكتة الدماغية.. استشاري يوضح الأضرار الصحية للمشروبات الغازية “الدايت”

عدّد استشاري روماتيزم وهشاشة عظام، الأضرار الصحية الناتجة عن تناول المشروبات الغازية “الدايت”، مشيرًا إلى أنها تصل لدرجة الإصابة بالأمراض القلبية والسكتة الدماغية.
وقال استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، إن أضرار تناول تلك المشروبات تتضمن تهديد المخ وفقدان الذاكرة، وزيادة احتمالات الإصابة بالأمراض النفسية خاصة الاكتئاب.
وأضاف حسين خلال إحدى حلقات برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن الأضرار تشمل أيضاً زيادة جفاف الجلد والإصابة بـ”حب الشباب”، والتأثير على الأسنان، وكذلك التسبب في أمراض الكلى. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المشروبات الغازية بشكل عام تسبب انعكاسات غير صحية على الشخص، وفقداناً للكالسيوم في العظام لدى الأطفال والكبار والتي ينتج عنها هشاشة ولين عظام.
فيديو | د. ضياء حسن يوضح 10 أسباب ضارة لمشروبات “الدايت” الغازية على صحة الإنسان #برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/oAdumUclxE
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 20, 2021
فيديو | د. ضياء حسين استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام: المشروبات الغازية تسبب انعاسكات صحية وفقدان للكالسيوم في العظام لدى الأطفال والكبار#برنامج_اليوم pic.twitter.com/j0bQKKV5QI
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 20, 2021