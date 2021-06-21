“الحياة الفطرية” يوضح حقيقة الفيديو المتداول لذبح أحد الوعول في بلجرشي

أوضح مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية “الحياة الفطرية” أحمد البوق، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لذبح وسلخ أحد الوعول البرية في بلجرشي.
وقال البوق في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يبدو حتى الآن أن الفيديو قديم ولكن يتم التحقق منه بشكل أكبر حالياً للبت فيه، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت صحته سيتم التعامل معه وإحالته للجهات المعنية.
ولفت إلى أنه يجرى إحالة أي فيديو متداول إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق منه، ومن ثم يتم بعدها إحالته للنيابة العامة والأمن البيئي. وفق “أخبار 24”.
أحمد البوق -مستشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- يكشف لياهلا حقيقة الفيديو المتداول لعملية “ذبح وعل” @NCW_center#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MdFsoA3pZG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 20, 2021