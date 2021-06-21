نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الإعلان عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس بكلية الاتصالات بجدة
21/06/2021   10:47 ص

الإعلان عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس بكلية الاتصالات بجدة

+ = -
573

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 

وقال عميد الكلية المهندس فهد العامودي، إن فترة القبول والتي تستمر 10 أيام ستكون عن طريق رابط بوابة “قبولي” بالمؤسسة، مشيراً إلى أن إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين ستبدأ يوم الأحد 22 ذي القعدة الجاري ولمدة 3 أيام. 

ونوه إلى أن إجراءات القبول النهائية ستتم يومي 26 و27 من الشهر ذاته وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، موضحاً أن التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية تشمل التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب وتقنية الاتصالات.  وفق “أخبار 24”.

الإعلان عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس بكلية الاتصالات بجدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159913.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.