الإعلان عن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس بكلية الاتصالات بجدة

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال عميد الكلية المهندس فهد العامودي، إن فترة القبول والتي تستمر 10 أيام ستكون عن طريق رابط بوابة “قبولي” بالمؤسسة، مشيراً إلى أن إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين ستبدأ يوم الأحد 22 ذي القعدة الجاري ولمدة 3 أيام.
ونوه إلى أن إجراءات القبول النهائية ستتم يومي 26 و27 من الشهر ذاته وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، موضحاً أن التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية تشمل التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب وتقنية الاتصالات. وفق “أخبار 24”.