الزعاق: أيام الأسبوع الجاري الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة على الإطلاق.
وأوضح أنه في نهاية الأسبوع الجاري يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن طول النهار سيكون قرابة 14 ساعة في كل الدول العربية.
وأضاف أن طول الليل سوف يتساوى مع النهار بعد 3 أشهر وهو ما يسمى بالاعتدال الخريفي، مبيناً أنه في نهاية هذا الأسبوع سوف تشهد المملكة مرحلة حر الانصراف وفيه تعود الشمس من الشمال إلى الجنوب. وفق “أخبار 24”.
أيام هذا الأسبوع :
هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة على الأطلاق
وفي نهاية الأسبوع يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر الأخذ ستة شهور
وطول النهار سيكون قرابة(14) ساعة في جل الدول العربية
pic.twitter.com/0f97dPN4S1
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 20, 2021