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أخبار محلية > الزعاق: أيام الأسبوع الجاري الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة
21/06/2021   10:47 ص

الزعاق: أيام الأسبوع الجاري الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن أيام هذا الأسبوع هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة على الإطلاق.  

وأوضح أنه في نهاية الأسبوع الجاري يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن طول النهار سيكون قرابة 14 ساعة في كل الدول العربية.

وأضاف أن طول الليل سوف يتساوى مع النهار بعد 3 أشهر وهو ما يسمى بالاعتدال الخريفي، مبيناً أنه في نهاية هذا الأسبوع سوف تشهد المملكة مرحلة حر الانصراف وفيه تعود الشمس من الشمال إلى الجنوب.  وفق “أخبار 24”.

 

الزعاق: أيام الأسبوع الجاري الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة

أخبار محلية
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