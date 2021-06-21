بالفيديو.. “الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف عن معدلها بمعظم مناطق المملكة

توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام أعلى من المعدل بمقدار درجة واحدة على معظم مناطق المملكة، عدا المرتفعات والمدن المُطلة على سواحل البحر الأحمر.
وقال العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن التوقعات الحالية تشير إلى هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية خلال فصل الصيف، خاصة شهري يوليو وأغسطس.
ونوه إلى أن أجواء المملكة قد تتأثر في فصل الصيف بمنخفض الهند الموسمي، والذي يتميز بحرارته وجفافه، ما يؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن اليوم (الإثنين) سيكون هناك تعامد للشمس على مدار السرطان، وهو ما يصاحبه أطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الشمالي، وعكس ذلك في نصف الكرة الجنوبي.
فيديو | محلل أرصاد لـ #نشرة_التاسعة: #المملكة قد تتأثر في فصل الصيف بمنخفض الهند الموسمي والذي يتميز بحرارته وجفافه مما يؤدي لارتفاع ملموس في درجات الحرارة pic.twitter.com/ckJYJyKYPD
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 20, 2021