مستشار قانوني يوضح سبب هروب الفتيات إلى خارج المملكة والجهة المخولة بالإفراج عنهن بعد انتهاء محكوميتهن

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، سبب هروب بعض الفتيات إلى خارج المملكة والجهة المخولة بالإفراج عن المرأة أو الرجل الذي أنهى فترة محكوميته.
وقال الوهيبي إن هروب الفتيات إلى خارج المملكة يُقترن بجريمة جنائية في الغالب كالتزوير، أو السرقة، أو الانحراف الأخلاقي، مشدداً على عدم ربط بلاغات التغيب بالمرأة فقط وإنما تشمل الرجل أيضاً.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الجهات الأمنية من حقها أن تتأكد من بلاغات التغيب سواء المُبلغ أو المبلغ عنه، مبيناً أن الأنظمة الموجودة بالمملكة ليس لها مصلحة في أن تضر بالطرف الآخر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لا يجوز لأي جهة منع الإفراج عن المرأة أو الرجل الذي أنهى محكوميته وفي حال حدوث ذلك يجب الرجوع إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
محمد الوهيبي .. مستشار قانوني ومحكم قضائي : من حق الجهات الأمنية أن تتأكد من بلاغات التغيب سواء المبلغ أو المبلغ عنه .. المهم ألا نربط التغيب بالمرأة فقط @loweyrm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Ppngwwndd1
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 20, 2021
محمد الوهيبي .. مستشار قانوني ومحكم قضائي : لا يجوز لأي جهة منع الإفراج عن امرأة أو أي شخص أنهى محكوميته .. وعلينا الرجوع للنيابة العامة في هذه الحالة@loweyrm #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/BFQTOhfXpv
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 20, 2021