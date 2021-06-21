تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على بعض المناطق.. وأمطار رعدية على جازان وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، وعسير، ونجران، والرياض، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الـ7 مساءً.
وأبان أن أجزاء من منطقتي، جازان، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة بمنطقة الباحة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساءً.