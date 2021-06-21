“أسترا الصناعية”: نهدف لتوفير أكبر كمية من لقاحات “كورونا” بالمملكة للوصول إلى نسب التلقيح المخطط لها

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، محمد الحقباني، إن الشركة تهدف إلى توفير أكبر كمية من لقاحات فيروس “كورونا” في أقرب فرصة لتمكين المملكة من تحقيق هدفها للوصول لنسب التلقيح المخطط لها في أسرع وقت.
وأوضح “الحقباني” وفقاً لـ”أرقام”، أن تركيز الشركة الأساسي في هذه المرحلة بعد توقيع الاتفاقية مع “موديرنا”، سيكون من خلال استيراد حاجة المملكة بشكل مباشر، ليتماشى ذلك مع خطة الوصول إلى نسب تطعيم عالية بين السكان في أقصر وقت ممكن.
وأبان أن عمليات التصنيع المحلي تحتاج مددا مطولة للدراسة والتنفيذ، مشيرا إلى أنها بلا شك كانت وما زالت أحد المحاور الاستراتيجية في تبوك الدوائية للتوسع في تصنيع اللقاحات والأدوية النوعية محلياً، حيث بدأت نقاشات مع عدة جهات حكومية بهذا الصدد وجارٍ العمل على استكمال بحثها.
يشار إلى أن شركة تبوك للصناعات الدوائية التابعة لـ”مجموعة أسترا الصناعية”، قد وقعت مؤخراً، اتفاقية شراكة مع شركة “موديرنا” الأمريكية لإنتاج اللقاحات، وذلك لتسويق وتوزيع لقاحها ضد فيروس “كورونا” وجرعاته المستقبلية المضادة للمتغيرات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.