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اخبار رياضية > “توثيق البطولات”.. 4 رسائل نارية من رئيس النصر لاتحاد كرة القدم: لدينا 17 بطولة دوري
21/06/2021   12:33 م

“توثيق البطولات”.. 4 رسائل نارية من رئيس النصر لاتحاد كرة القدم: لدينا 17 بطولة دوري

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وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، رسائل إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، بشأن توثيق بطولات النادي، مؤكدًا أن بطولات النصر 45 بطولة منها 17 بطولة دوري بمختلف المسميات.

وقال “مسلي آل معمر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بخصوص توثيق البطولات.. أولا بطولات النصر 45 بطولة نقية منها 17 بطولة دوري بمختلف المسميات، سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر”.

وتابع رئيس مجلس إدارة النصر: “فهذا تاريخ العالمي الذي بناه رجالاته، على مدى 66 عاما، وكلنا نعلم أنهم نحتوا الصخر، ليصلوا إلى هذا الرقم، ولم يغرفوا من البحر، كما تيسر لغيرهم”.

وأوضح: “ثانيا: ندعم في النصر عمل اتحاد القدم في توثيق البطولات لا طمسها إذا كان سيعلن عن جميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد منذ تأسيسه، دون اختزال فترات تاريخية أو بطولات.. كما يحدث في بعض وسائل الإعلام، على أن تضم اللجنة رجالات عاصروا البدايات ومشهود لهم بالأمانة والإستقلالية”.

وأضاف “آل معمر”: “ثالثا: نريد رصدا لجميع البطولات التي أشرف عليها الاتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها، فلا يخضع للأهواء، كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال: (هذي البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذي ما نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة)”. وفق “أخبار 24”.

واختتم رئيس النصر: “أخيرا: مرة أخرى.. نرحب بالتوثيق متى كان احترافيا وشاملا وشفافا ويقوم عليه رجالات من كافة المناطق عاصروا المراحل المبكرة، ويتم المصادقة على اختيارهم من الجمعية العمومية للاتحاد، ومشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية، وأشدد على الأخيرة”.

 

“توثيق البطولات”.. 4 رسائل نارية من رئيس النصر لاتحاد كرة القدم: لدينا 17 بطولة دوري

اخبار رياضية
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