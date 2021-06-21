“الاتحاد” يوافق على مشاركة أحمد حجازي في أولمبياد “طوكيو 2020”

كشفت تقارير صحفية، عن موقف مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة أحمد حجازي، مع منتخب مصر الأولمبي.
ووافقت إدارة نادي الاتحاد، وفقًا لصحيفة “المدينة” على مشاركة أحمد حجازي، رفقة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، المقررة يوليو المقبل.
وكان أحمد حجازي ساهم مع الاتحاد، في إنهاء الموسم الماضي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2020-2021)، في المركز الثالث، ليتأهل لمنافسات دوري أبطال آسيا.
ويلعب المنتخب المصري، الذي حجز تذكرة طوكيو 2020 بعد حصد لقب أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ضمن فرق المجموعة الثالثة، والتي تضم الأرجنتين، ومنتخب إسبانيا، والمنتخب الأسترالي.