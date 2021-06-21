نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الحارثي” لاتحاد الكرة: “التوثيق أمانة فلا تلتفتوا لأصحاب الضجيج”
21/06/2021   12:33 م

“الحارثي” لاتحاد الكرة: “التوثيق أمانة فلا تلتفتوا لأصحاب الضجيج”

+ = -
768

وجه الإعلامي الرياضي، سلطان الحارثي، رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، بعد تغريدات رئيس الهلال فهد بن نافل، بشأن توثيق بطولات الأندية.

وقال سلطان الحارثي، في رسالته لياسر المسحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إلى اتحاد الكرة، توثيق البطولات بدون معايير واضحة لا يمكن القبول ولا الاعتراف به نهائياً”.

وتابع: “اتحاد القدم أشرف على بطولات رسمية وأخرى ودية فهل من الطبيعي أن تُوضع في ميزان واحد؟!.. التوثيق أمانة فلا تلتفتوا لأصحاب الضجيج والأهم “المعايير” التي ستحدد أهمية البطولة!”. وفق “أخبار 24”.

“الحارثي” لاتحاد الكرة: “التوثيق أمانة فلا تلتفتوا لأصحاب الضجيج”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159963.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.