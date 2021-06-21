“الحارثي” لاتحاد الكرة: “التوثيق أمانة فلا تلتفتوا لأصحاب الضجيج”

وجه الإعلامي الرياضي، سلطان الحارثي، رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، بعد تغريدات رئيس الهلال فهد بن نافل، بشأن توثيق بطولات الأندية.
وقال سلطان الحارثي، في رسالته لياسر المسحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إلى اتحاد الكرة، توثيق البطولات بدون معايير واضحة لا يمكن القبول ولا الاعتراف به نهائياً”.
وتابع: “اتحاد القدم أشرف على بطولات رسمية وأخرى ودية فهل من الطبيعي أن تُوضع في ميزان واحد؟!.. التوثيق أمانة فلا تلتفتوا لأصحاب الضجيج والأهم “المعايير” التي ستحدد أهمية البطولة!”. وفق “أخبار 24”.
إلى @saudiFF
توثيق البطولات بدون “معايير” واضحة لا يمكن القبول ولا الاعتراف به نهائياً
اتحاد القدم أشرف على بطولات رسمية وأخرى ودية فهل من الطبيعي أن تُوضع في ميزان واحد…….؟!
التوثيق أمانة فلا تلتفتوا لأصحاب الضجيج والأهم “المعايير” التي ستحدد أهمية البطولة!
— سلطان الحارثي (@s_alharthi11) June 20, 2021