62 للهلال مقابل 26 للنصر.. إعلامي يستعرض سجل بطولات الأندية بعد تصريحات فهد بن نافل

علق الإعلامي الرياضي، أحمد العجلان، على التصريحات التي خرج بها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، تجاه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بشأن توثيق بطولات أندية المملكة.
وأبدى فهد بن نافل، استياءه من عدم بدء اتحاد كرة القدم، في عملية توثيق البطولات، مستغربا نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح.
وقال “العجلان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للأمانة تغريدات رئيس الهلال، فهد بن نافل، تناولت ملفا سهلا ولكن تم تعقيده من الإخوة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتابع “العجلان”: “تغريدات رئيس الهلال محرجة جداً للقائمين على اتحاد القدم حيث من الواضح أن عدم الخوض في هذا الملف من قبلهم ربما جاء بسبب الخوف من ضجيج وردة فعل البعض. وفق “أخبار 24”.
واستعرض الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عبر حسابه، سجل البطولات المحلية والخارجية لأندية المملكة.