أول رد رسمي من الجزيرة الإماراتي بشأن انتقال “مبخوت” إلى الاتحاد

علق مدير الكرة في فريق الجزيرة الإماراتي حسين سهيل، على الأنباء المتداولة حول رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع المهاجم الدولي علي مبخوت.
وأوضح سهيل لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن علي مبخوت لا يزال مرتبطاً بعقد مع نادي الجزيرة لموسم إضافي.
وأشار إلى أن مبخوت مستمر مع الفريق والإدارة متمسكة به وفي طور الاتفاق على تجديد عقده مع النادي.
ومن جانبه، أكد مبخوت على عدم ممانعته اللعب في دوري المحترفين، ولكنه اشترط موافقة نادي الجزيرة على خطوة انتقاله إلى الاتحاد.
ويلعب صاحب الـ 30 عاما في صفوف الجزيرة الإماراتي منذ عام 2004 ووصل للفريق الأول خلال 2008 ، وسجل في الموسم الماصي 25 هدفاً وهو أيضاً ثالث أفضل صناع اللعب في المسابقة بصناعته لـ8 تمريرات حاسمة.