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أخبار محلية > جامعة جدة تعلن وظائف شاغرة لحملة الدكتوراه
21/06/2021   12:32 م

جامعة جدة تعلن وظائف شاغرة لحملة الدكتوراه

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أعلنت جامعة جدة، مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر ‏وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد ‏من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي ‏‏1443هـ‎.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل: الأنسجة ‏والخلايا (رجال)، وعلم وظائف الأعضاء (رجال)، وإدارة سلسلة ‏الإمداد (رجال ونساء)، وقانون عام (نساء)، والنشاط البدني ‏‏(نساء)، والإدارة الرياضية (نساء).‏‎

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى ‏الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذي ‏القعدة الجاري.‎ وفق “أخبار 24”.

جامعة جدة تعلن وظائف شاغرة لحملة الدكتوراه

أخبار محلية
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