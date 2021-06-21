جامعة جدة تعلن وظائف شاغرة لحملة الدكتوراه

أعلنت جامعة جدة، مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى “أستاذ مساعد”، للعام الجامعي 1443هـ.
وأوضحت الجامعة أن التخصصات المطلوبة تشمل: الأنسجة والخلايا (رجال)، وعلم وظائف الأعضاء (رجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (رجال ونساء)، وقانون عام (نساء)، والنشاط البدني (نساء)، والإدارة الرياضية (نساء).
ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذي القعدة الجاري. وفق “أخبار 24”.