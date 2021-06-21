“الصحة”: فتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج “مساعد طبيب أسنان” بدءًا من اليوم (الإثنين) وحتى (الخميس) بعد القادم.
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن شروط التقدم للبرنامج، أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والكيمياء والفيزياء والكيمياء الحيوية، وألا يكون على رأس العمل.
وأشارت إلى أنه بعد عملية الفرز الأولي للمتقدمين واستيفاء الطلبات، تتم المفاضلة على أساس المعدل التراكمي للدرجات، وكذلك درجة اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.