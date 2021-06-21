نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: فتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”
21/06/2021   4:58 م

“الصحة”: فتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”

+ = -
651

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة ‏السعودية للتخصصات الصحية فتح بوابة القبول والتسجيل ‏لبرنامج “مساعد طبيب أسنان” بدءًا من اليوم (الإثنين) ‏وحتى (الخميس) بعد القادم.‏

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن شروط التقدم للبرنامج، أن ‏يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أحد ‏التخصصات التالية: الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية ‏الحيوية، والكيمياء والفيزياء والكيمياء الحيوية، وألا يكون على رأس العمل.‏

وأشارت إلى أنه بعد عملية الفرز الأولي للمتقدمين ‏واستيفاء الطلبات، تتم المفاضلة على أساس المعدل ‏التراكمي للدرجات، وكذلك درجة اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: فتح باب التقدم لبرنامج “مساعد طبيب أسنان”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159998.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.