تكليف الدكتورة سوزان اليحيى مديرة عامة للمعهد الملكي للفنون التقليدية

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم (الإثنين)، قراراً بتكليف الدكتورة سوزان اليحيى، مديرة عامة للمعهد الملكي للفنون التقليدية.
وستتولى اليحيى، إدارة شؤون المعهد، وتنفيذ توجهاته الاستراتيجية، وتطوير منظومة الفنون التقليدية انطلاقاً من رؤية المجلس، حيث سيعمل المعهد على توفير برامج تعليمية متقدمة للمواهب والكفاءات الوطنية في قالب أكاديمي يضمن استدامة الفنون التقليدية السعودية.
حصلت الدكتورة سوزان على درجة الماجستير في التربية الفنية ودرجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلى درجة دكتوراه ثانوية في السياسات والقيادة التربوية من جامعة شمال كولورادو الأمريكية، ولها مشاركات في عدة مؤتمرات علمية، وقامت بنشر العديد من البحوث في مجالات منوعة، وهي من الشخصيات التي أسهمت في سبيل إنجاح فكرة مشروع المعهد حتى تم إطلاقه رسمياً.
وتعد من الكفاءات الأكاديمية في مجال التصاميم والفنون، حيث عملت عضواً في هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالإضافة إلى تقلدها عدداً من المناصب الإدارية والاستشارية خلال فترة عملها بالجامعة، كما عملت مستشارة وعضوة في عددٍ من اللجان الاستشارية داخل وخارج الجامعة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المعهد سيُطلق الحزمة الأولى من دوراته التدريبية خلال شهر سبتمبر المقبل، الهادفة إلى إثراء الفنون التقليدية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة فيها، مع ما يتضمنه ذلك من رفع لمستوى الوعي العام بها، وتأكيد للهوية الوطنية من خلال المحافظة على أصول التراث الثقافي المادي وغير المادي في مجال الفنون التقليدية.