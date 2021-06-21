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أخبار محلية > “سكني”: 55 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم ‏حتى مايو الماضي
21/06/2021   4:58 م

“سكني”: 55 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم ‏حتى مايو الماضي

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أعلن برنامج “سكني” أن أعداد الأسر المستفيدة من خياري ‏القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت ‏الإنشاء” بلغت أكثر من 55 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري ‏‏2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي.‏

وأوضح البرنامج أن 44.7 ألف أسرة استفادت من القرض ‏المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل ‏تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية ‏والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع ‏قدراتهم.‏

وأشار إلى أن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلنها البرنامج منذ ‏بداية العام الجاري، تجاوزت 100 ألف أسرة، استفادت من ‏مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، منها أكثر من ‏‏78,3 ألف أسرة سكنت منازلها حتى مايو الماضي.‏ وفق “أخبار 24”.

ويقدم برنامج “سكني” خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف ‏تمكين الأسر من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم ‏لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج ‏تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة‎.

“سكني”: 55 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم ‏حتى مايو الماضي

أخبار محلية
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