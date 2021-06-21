“سكني”: 55 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم ‏حتى مايو الماضي

أعلن برنامج “سكني” أن أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” بلغت أكثر من 55 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وأوضح البرنامج أن 44.7 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم.
وأشار إلى أن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، تجاوزت 100 ألف أسرة، استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، منها أكثر من 78,3 ألف أسرة سكنت منازلها حتى مايو الماضي. وفق “أخبار 24”.
ويقدم برنامج “سكني” خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة.